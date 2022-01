Helfer: Norden Äthiopiens vor Katastrophe Während die Menschen in Äthiopien hungern und sterben, verwahrt sich die Regierung gegen Kritik des Chefs der Weltgesundheitsorganisation. Der kommt selbst aus...

Augsburger Allgemeine vor 6 Tagen - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost



Kritik an Dresdner Polizei: Studierende nach Protest vor Klinik angezeigt In Dresden sind Gegner der Corona-Maßnahmen in Gruppen unterwegs. Die Polizei leitet zahlreiche Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln ein – auch...

n-tv.de vor 6 Tagen - Welt Auch berichtet bei • t-online.de