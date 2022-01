11.01.2022 ( vor 1 Stunde )



Die Entscheidung über den künftigen Fraktionsvorsitz der Union könnte großen Einfluss auf mehrere Landtagswahlen haben. Ralph Brinkhaus will an seinem Posten festhalten – und macht Friedrich Merz damit eine Kampfansage. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ( CDU) hat nicht vor, von sich aus zugunsten Die Entscheidung über den künftigen Fraktionsvorsitz der Union könnte großen Einfluss auf mehrere Landtagswahlen haben. Ralph Brinkhaus will an seinem Posten festhalten – und macht Friedrich Merz damit eine Kampfansage. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ( CDU) hat nicht vor, von sich aus zugunsten 👓 Vollständige Meldung