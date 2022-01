Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionszahlen kennt in Nordrhein-Westfalen seit mehr als drei Wochen nur eine Richtung: Auch nach den jüngsten Zahlen des...

Eigenanteile für Pflege in Heimen in NRW am höchsten Die Kosten für eine Betreuung im Pflegeheim sind in Nordrhein-Westfalen weiterhin am höchsten. Der selbst zu zahlende Kostenanteil steigt in...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland