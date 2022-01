18.01.2022 ( vor 1 Woche )

Die Freien Demokraten sind nun mit zwei Abgeordneten in der Hamburgischen Bürgerschaft vertreten. Neben Anna von Treuenfels-Frowein werde dort künftig auch der Abgeordnete Sami Musa die FDP vertreten, teilte die Partei am Dienstag in Hamburg mit. Der Gastronom sei am Montag Mitglied der FDP geworden