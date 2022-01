MarcHam RT @Tim_Roehn: „Werden die Bürger getäuscht, in dem ihnen durch das Ampelsystem Lockerungen der Maßnahmen in Aussicht gestellt werden, obwo… vor 36 Sekunden Tom Goschütz RT @Tim_Roehn: „Werden die Bürger getäuscht, in dem ihnen durch das Ampelsystem Lockerungen der Maßnahmen in Aussicht gestellt werden, obwo… vor 41 Sekunden Aprizion Deutschland News 1 Mecklenburg-Vorpommern: Harte Maßnahmen trotz schiefer Daten – Scharfe Kritik an Schwesigs Corona-Kurs - WELT… https://t.co/wrR3nQYcJx vor 1 Minute Halil morrisons RT @welt: Harte Maßnahmen trotz schiefer Daten – Scharfe Kritik an Schwesigs Corona-Kurs https://t.co/mq1c2s9739 https://t.co/elbNnYf0Nm vor 1 Minute Andreas Haas RT @Tim_Roehn: „Werden die Bürger getäuscht, in dem ihnen durch das Ampelsystem Lockerungen der Maßnahmen in Aussicht gestellt werden, obwo… vor 1 Minute Tho Ho RT @Tim_Roehn: „Werden die Bürger getäuscht, in dem ihnen durch das Ampelsystem Lockerungen der Maßnahmen in Aussicht gestellt werden, obwo… vor 4 Minuten