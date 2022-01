28.01.2022 ( vor 6 Stunden )



Die Apotheken in Nordrhein-Westfalen können am 8. Februar mit Corona-Impfungen starten. "Ab dem 1. Februar werden die Apotheken dafür Impfstoffe bestellen können", sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Prinzipiell