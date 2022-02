Raphael Sternfeld RT @Stadt_Wien: Ab Samstag, 12.2. gelten in Wien neue Corona-Regeln. In der Gastro bleibt die 2G-Regelung bestehen. PCR-Tests sind weiterhi… vor 24 Minuten Stadt Wien Ab Samstag, 12.2. gelten in Wien neue Corona-Regeln. In der Gastro bleibt die 2G-Regelung bestehen. PCR-Tests sind… https://t.co/v11ee0oWgl vor 25 Minuten Merkurist Mainz Wer in ein Restaurant, Café oder in eine Kneipe gehen will, muss die 2G-Plus-Regel erfüllen. Anfang März soll sich… https://t.co/MJoRiKp22u vor 21 Stunden news.de PolitikDie Omikron-Welle mit täglich Zig-Tausenden Neuansteckungen bringt Labortests an die Grenzen. Daher gelten a… https://t.co/Lqh3m7k5Wb vor 2 Tagen I Love Paderborn RT @der_fedor: Corona-Virus: Diese Regelungen gelten in NRW, Hessen und Niedersachsen! | (c) pixabay Bund und Länder haben am 2. Dezember… vor 2 Tagen I Love Kassel RT @der_fedor: Corona-Virus: Diese Regelungen gelten in NRW, Hessen und Niedersachsen! | (c) pixabay Bund und Länder haben am 2. Dezember… vor 2 Tagen