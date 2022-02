06.02.2022 ( vor 4 Tagen )



Die Corona-Inzidenz in Sachsen nähert sich der 1000er-Marke. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Sonntag mit 923, 2 an - nach 905, 7 am Samstag und 859, 1 am Freitag. Dennoch bleibt Sachsen eines der Bundesländer mit der niedrigsten Anst Die Corona-Inzidenz in Sachsen nähert sich der 1000er-Marke. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Sonntag mit 923, 2 an - nach 905, 7 am Samstag und 859, 1 am Freitag. Dennoch bleibt Sachsen eines der Bundesländer mit der niedrigsten Anst 👓 Vollständige Meldung