07.02.2022 ( vor 4 Stunden )



In Brandenburg sind am Montag landesweit wieder Menschen in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Bei angemeldeten und nichtangemeldeten Demonstrationen wurde gegen die Maßnahmen protestiert. In Bernau (Barnim) wurden dabei ein Polizist und ein 57 Jahre alter Demonstrant lei In Brandenburg sind am Montag landesweit wieder Menschen in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Bei angemeldeten und nichtangemeldeten Demonstrationen wurde gegen die Maßnahmen protestiert. In Bernau (Barnim) wurden dabei ein Polizist und ein 57 Jahre alter Demonstrant lei 👓 Vollständige Meldung