Ukarine-Krise: Annalena Baerbock droht Russland mit harten Konsequenzen Deutschland sieht sich in der Ukraine-Krise mit Vorwürfen konfrontiert: So wird etwa eine klare Haltung zu Nord Stream 2 gefordert. Außenministerin Baerbock...

t-online.de vor 19 Stunden - Politik





Baerbock: "All das mitten in Europa" Deutschland sieht sich in der Ukraine-Krise mit Vorwürfen konfrontiert: So wird etwa eine klare Haltung zu Nord Stream 2 gefordert. Außenministerin Baerbock...

t-online.de vor 20 Stunden - Deutschland