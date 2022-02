10.02.2022 ( vor 3 Stunden )



Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ist am Mittwoch zu Gesprächen in Rom eingetroffen. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Donnerstag unter Berufung auf Bistumskreise berichtete, ist eine Begegnung mit dem Präfekten der Bischofskongregation, Kardinal Marc Ouellet, geplant. Ob Woelki darüber hinau Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ist am Mittwoch zu Gesprächen in Rom eingetroffen. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Donnerstag unter Berufung auf Bistumskreise berichtete, ist eine Begegnung mit dem Präfekten der Bischofskongregation, Kardinal Marc Ouellet, geplant. Ob Woelki darüber hinau 👓 Vollständige Meldung