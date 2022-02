11.02.2022 ( vor 3 Tagen )

Beim nächsten Bund-Länder-Treffen am kommenden Mittwoch will Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit den Ländern erste Öffnungsschritte in den Blick nehmen. Zudem sprach Scholz eine Lösung für die kommunalen Altschulden an.