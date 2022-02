12.02.2022 ( vor 4 Stunden )



Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Corona-Pandemie im Saarland leicht gestiegen. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag lag die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 1541, 4 (Stand 3.19 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 1539, 1.