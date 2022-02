15.02.2022 ( vor 2 Tagen )



Nach guten Erfahrungen mit Gesundheitsfachkräften in den ersten vier Schuljahren soll das Projekt auf insgesamt 20 Grundschulen ausgeweitet werden. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nannte am Dienstag "weniger Fehlzeiten, bessere Lernvoraussetzungen und Bildungserfolge" als positive Ergebnisse Nach guten Erfahrungen mit Gesundheitsfachkräften in den ersten vier Schuljahren soll das Projekt auf insgesamt 20 Grundschulen ausgeweitet werden. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nannte am Dienstag "weniger Fehlzeiten, bessere Lernvoraussetzungen und Bildungserfolge" als positive Ergebnisse 👓 Vollständige Meldung