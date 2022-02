Der russische Präsident schockt die Welt. Nach dem erneuten Verstoß gegen das Völkerrecht steht der Westen vor den Trümmern seiner Politik. Was hinter der...

Frankfurter Rundschau: Frankfurter Rundschau (ots) - Der berechtigte Ärger der westlichen Politik über die russische Aggression in der Ukraine und die...

Die deutsche Friedensbewegung ist feige und opportunistisch In Europa droht ein Krieg, aber von der Friedensbewegung in Deutschland ist nichts zu hören: keine Demo, nichts. Wenn es darum geht, Amerika am Zeug zu flicken,...

Welt Online vor 1 Tag - Top