23.02.2022 ( vor 4 Stunden )

Olaf Scholz hat recht: Wladimir Putin ist angetreten, besser – er lässt antreten – um „etwas zu verändern an der Geografie Europas“. Schön und schlecht – aber was will Scholz daran ändern? Und wie? Von FOCUS-Online-Korrespondent Ulrich Reitz