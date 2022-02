klaus Giffey: Angriff auf die Ukraine hat auch Folgen für Berlin https://t.co/TwIUc0GEKA vor 35 Minuten Berliner Morgenpost Giffey: Angriff auf die Ukraine hat auch Folgen für Berlin https://t.co/ONVLD0xx1k https://t.co/RzhFUOGluq vor 51 Minuten Ruyi Ruyi RT @Tagesspiegel: Der Krieg in der #Ukraine könnte auch Folgen für #Berlin haben, sagt die Regierende Franziska Giffey (SPD). In der Haupt… vor 2 Stunden Hans-Jürgen Lindemann RT @Tagesspiegel: Der Krieg in der #Ukraine könnte auch Folgen für #Berlin haben, sagt die Regierende Franziska Giffey (SPD). In der Haupt… vor 3 Stunden Tagesspiegel Leute RT @Tagesspiegel: Der Krieg in der #Ukraine könnte auch Folgen für #Berlin haben, sagt die Regierende Franziska Giffey (SPD). In der Haupt… vor 3 Stunden Tagesspiegel Wahl RT @Tagesspiegel: Der Krieg in der #Ukraine könnte auch Folgen für #Berlin haben, sagt die Regierende Franziska Giffey (SPD). In der Haupt… vor 3 Stunden