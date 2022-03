07.03.2022 ( vor 4 Tagen )



Der Krieg in der Ukraine wird auch von Frauen ausgefochten, an der Front oder beim Schutz der Kinder. Außenministerin Baerbock hat sie nun gewürdigt – und auch an Russinnen und Belarussinnen eine Botschaft gerichtet. 👓 Vollständige Meldung