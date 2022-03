Helmut Frick Joe Biden in Putins Ukraine-Krieg – zwischen zwei Abgründen https://t.co/CZ3uNTLuY4 via @tonline . Das macht nicht… https://t.co/sEaeNJk8La vor 5 Stunden HellaJohn Joe Biden in Putins Ukraine-Krieg – zwischen zwei Abgründen https://t.co/4STsEFbkJM via @tonline vor 5 Stunden Ramona Zimmermann 🇩🇪 🇩🇪 Zwischen zwei Abgründen https://t.co/nfesKoMUAd vor 5 Stunden t-online Einerseits darf US-Präsident Joe #Biden die Invasion der #Ukraine nicht unbeantwortet lassen. Andererseits darf er… https://t.co/6eo9YIPAwx vor 6 Stunden magarita RT @BastianBrauns: Eiskalt setzt Joe Biden im #Ukraine-Krieg Wladimir Putin die Pistole auf die Brust, ohne dabei verbal zu eskalieren. War… vor 6 Stunden Rolf, #standwithUkraine Joe Biden ist im Ukraine-Krieg zwischen zwei Abgründen - https://t.co/EAvmCYV9NI via @watson_news vor 6 Stunden