Helmut Baltrusch Ukraine-Krieg: USA äußern Sorge über Chinas Haltung https://t.co/FpApF08bAI via @tonline vor 3 Tagen Prokdus-Gesundheit Ukraine-Krieg: USA äußern Sorge über Chinas Haltung https://t.co/C3b1drDKwS via @tonline vor 3 Tagen Andreas Kiesch USA äußern Sorge über Chinas Haltung. Neutralität Chinas? Daran darf man schon berechtigte Zweifel haben. Eventuell… https://t.co/GymVxrKzOw vor 3 Tagen @hirn_in_bewegung Ukraine-Krieg: USA äußern Sorge über Chinas Haltung https://t.co/iYFdXvRYwv via @tonline vor 3 Tagen Sven Schumacher 🌈 @ichbinschoener Es wäre trotzdem wichtig es zu tun, bis Putin einsichtig wird oder sein Nachfolger... Und auch ein… https://t.co/Bvyrx2qPqp vor 4 Tagen