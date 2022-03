Dougles Steven Heffernan🇩🇪🇺🇦🇪🇺 RT @derspiegel: Unterstützen, aber nicht eingreifen: Bundeskanzler Scholz hat sich erneut gegen eine Einmischung der Nato in der Ukraine au… vor 2 Stunden E. Lewald RT @Spiegel_Schlagz: Ukrainekrieg: Olaf Scholz gegen militärisches Eingreifen der Nato in der Ukraine https://t.co/KKdtaIeZeo vor 2 Stunden volker Ukrainekrieg: Olaf Scholz gegen militärisches Eingreifen der Nato in der Ukraine https://t.co/ClwhX9U6GM Genau so k… https://t.co/80MgtHCF1S vor 5 Stunden Ludger Krusenbaum RT @derspiegel: Unterstützen, aber nicht eingreifen: Bundeskanzler Scholz hat sich erneut gegen eine Einmischung der Nato in der Ukraine au… vor 5 Stunden Dieter Steffmann Ukrainekrieg: Olaf Scholz gegen militärisches Eingreifen der Nato in der Ukraine https://t.co/1EcNJkRJCX vor 6 Stunden Chris Rethan RT @derspiegel: Unterstützen, aber nicht eingreifen: Bundeskanzler Scholz hat sich erneut gegen eine Einmischung der Nato in der Ukraine au… vor 6 Stunden