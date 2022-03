19.03.2022 ( vor 1 Woche )



Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) betrug die Zahl der Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Samstagmorgen 1463, 9 - am Vortag waren es 1461, 5. Die Corona-Inzidenz in NRW bewegte sich damit weiterhin unter der bunde 👓 Vollständige Meldung