20.03.2022 ( vor 4 Tagen )



Das Aushungern von Städten ist ein Kriegsverbrechen – und genau das geschieht derzeit in Mariupol. In der Ukraine werden furchtbare Erinnerungen an die von Stalin ausgelöste Hungersnot wach, die das Volk zerstören sollte. Und noch eine Strategie des Diktators findet sich in der Putins wieder. 👓 Vollständige Meldung