22.03.2022 ( vor 6 Tagen )



Darf Gerhard Schröder die höchste Auszeichnung Niedersachsens behalten? Derzeit sieht es so aus – doch die Kritik an dem in Russland gut vernetzten Altkanzler ebbt nicht ab. Altkanzler Gerhard Schröder kann die niedersächsische Landesmedaille trotz Kritik an seinen Verbindungen nach Russland vorerst Darf Gerhard Schröder die höchste Auszeichnung Niedersachsens behalten? Derzeit sieht es so aus – doch die Kritik an dem in Russland gut vernetzten Altkanzler ebbt nicht ab. Altkanzler Gerhard Schröder kann die niedersächsische Landesmedaille trotz Kritik an seinen Verbindungen nach Russland vorerst 👓 Vollständige Meldung