23.03.2022 ( vor 4 Stunden )

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat eine schnelle Lösung zur Verteilung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in der Europäischen Union gefordert. "Manche Länder stoßen an ihre Grenzen. Da stellt sich die Frage, wie man in Europa noch besser helfen kann", sagte Maier der Deutschen Presse-Ag