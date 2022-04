25.03.2022 ( vor 1 Woche )



Die EU hat Russland in einer gemeinsamen Erklärung beschuldigt, das Völkerrecht zu verletzen. Die Union fordert ein sofortiges Ende der Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Die Europäische Union wirft Russland vor, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen. Russland greife die Zivilbevölkerung an und 👓 Vollständige Meldung