Faktencheck zum Krieg in der Ukraine - Russenfeindlicher Angriff in deutschem Laden? Was wirklich hinter Randale-Video steckt

31.03.2022 ( vor 5 Tagen )



User haben Mitte März 2022 ein Video geteilt, das angeblich einen randalierenden Mann im russischen „Mix Markt“ in Regensburg zeigt. Dieser wirft Produkte aus den Supermarktregalen auf den Boden. In sozialen Netzwerken wird der angeblich aktuelle Vorfall als Hass gegen User haben Mitte März 2022 ein Video geteilt, das angeblich einen randalierenden Mann im russischen „Mix Markt“ in Regensburg zeigt. Dieser wirft Produkte aus den Supermarktregalen auf den Boden. In sozialen Netzwerken wird der angeblich aktuelle Vorfall als Hass gegen Russen in Deutschland verstanden. Dem „Mix Markt“ in Regensburg ist auf AFP- Anfrage allerdings kein solcher Vorfall bekannt. Die Aufnahme stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 2019 aus einem Supermarkt in Russland 👓 Vollständige Meldung