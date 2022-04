01.04.2022 ( vor 14 Stunden )



Auch wenn sich die Lage in Kiew verbessert und die Ukraine militärische Erfolge vermeldet, sind weite Teile weiterhin stark umkämpft. Am Freitag ist eine Evakuierung von Mariupol geplant. Die Lage im Überblick. Auch wenn sich die Lage in Kiew verbessert und die Ukraine militärische Erfolge vermeldet, sind weite Teile weiterhin stark umkämpft. Am Freitag ist eine Evakuierung von Mariupol geplant. Die Lage im Überblick. 👓 Vollständige Meldung