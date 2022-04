brigitte engländer Ukraine-Krieg: Gazprom liefert weiter Gas – Deutsche Wirtschaft ist dennoch in Sorge https://t.co/ZYbqh4lcQ9 vor 36 Minuten ComedianFactory https://t.co/mHRqaAQQQF Ukraine-Krieg: Gazprom liefert weiter Gas – Deutsche Wirtschaft ist dennoch in Sorge vor 3 Stunden Irmler @nikitheblogger Dem ist nichts hinzuzufügen. Es wird zum Glück weiter geliefert. https://t.co/jRI27p4pHQ vor 4 Stunden Anne Kremer 🎗 RT @PhraAthit: #Gazprom #Erdgas German Angst Handelsblatt: Gazprom liefert weiter Gas – Deutsche Wirtschaft ist dennoch in Sorge https://t… vor 5 Stunden Georg Erber #Gazprom #Erdgas German Angst Handelsblatt: Gazprom liefert weiter Gas – Deutsche Wirtschaft ist dennoch in Sorge https://t.co/GTck9jXn5l vor 5 Stunden Martin Heinrich RT @handelsblatt: Nach Putins Rubel-Anordnung fließt am Freitag ausreichend Gas aus Russland nach Europa. Ein Lieferstopp ist aber weiter m… vor 5 Stunden