03.04.2022 ( vor 1 Tag )



Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland hat nach offiziellen Angaben die Marke von 300.000 überschritten. Laut russischen Angaben wurde in Odessa ein Tanklager zerstört. Die Lage im Überblick. Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland hat nach offiziellen Angaben die Marke von 300.000 überschritten. Laut russischen Angaben wurde in Odessa ein Tanklager zerstört. Die Lage im Überblick. 👓 Vollständige Meldung