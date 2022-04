05.04.2022 ( vor 4 Stunden )



Der ukrainische Präsident will die Taten in Butscha und anderen Städten mit internationaler Hilfe aufklären. Jeder Russe solle „die ganze Wahrheit“ erfahren. Der ukrainische Präsident will die Taten in Butscha und anderen Städten mit internationaler Hilfe aufklären. Jeder Russe solle „die ganze Wahrheit“ erfahren. 👓 Vollständige Meldung