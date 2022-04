Didi RT @hdBerretz: #Selenskyj beschimpft weiter Deutschland. Es fließt einfach immer noch zu wenig Geld in die #Ukraine! https://t.co/8TFV3Dg8… vor 1 Minute Water RT @hdBerretz: #Selenskyj beschimpft weiter Deutschland. Es fließt einfach immer noch zu wenig Geld in die #Ukraine! https://t.co/8TFV3Dg8… vor 6 Minuten ((( RAF2attac™ 👊))) RT @hdBerretz: #Selenskyj beschimpft weiter Deutschland. Es fließt einfach immer noch zu wenig Geld in die #Ukraine! https://t.co/8TFV3Dg8… vor 18 Minuten hdb 🌀 #Selenskyj beschimpft weiter Deutschland. Es fließt einfach immer noch zu wenig Geld in die #Ukraine! https://t.co/8TFV3Dg8Al vor 23 Minuten