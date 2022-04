10.04.2022 ( vor 2 Tagen )



Russland reagiert offenbar auf die nur schleppenden Fortschritte im Krieg in der Ukraine und installiert einen neuen Oberbefehlshaber. Alexander Dwornikow ist berüchtigt für seinen gnadenlosen Einsatz in Syrien , für den er von Putin mit dem Heldenstatus ausgezeichnet wurde. 👓 Vollständige Meldung