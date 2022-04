Boris Johnson verspricht der Ukraine neue Waffen und finanzielle Hilfen

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 52 Minuten



Boris Johnson in Kiew: Weitere Waffen zugesagt 01:30 Bei einem Besuch in Kiew hat der britische Premierminister die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge zugesagt. Österreich will die Ukraine mit Rettungs- und Löschfahrzeugen unterstützen. Kiew ist vor allem an schwerer Technik und an Flugabwehrsystemen interessiert.