News Deutschland Kriegsgebiet: Deutsche Politiker reisen am Dienstag in die Ukraine: Drei Abgeordnete der Ampelregierung reisen am.. https://t.co/PnD3iaSNxI vor 6 Sekunden Teufelsgott Kriegsgebiet: Deutsche Politiker reisen am Dienstag in die Ukraine https://t.co/6x6XRayuuA via @tonline Aber blos… https://t.co/sEsw6XwuC9 vor 2 Stunden