14.04.2022 ( vor 1 Woche )



Vor über sieben Wochen hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen. Die russische Armee beschoss in der Nacht zahlreiche Orte in der Region Luhansk. Der russische Raketenkreuzer „Moskwa“ ist am Donnerstagabend gesunken. Alle Neuigkeiten zum Angriff auf die Ukraine finden Sie im Ticker. Vor über sieben Wochen hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen. Die russische Armee beschoss in der Nacht zahlreiche Orte in der Region Luhansk. Der russische Raketenkreuzer „Moskwa“ ist am Donnerstagabend gesunken. Alle Neuigkeiten zum Angriff auf die Ukraine finden Sie im Ticker. 👓 Vollständige Meldung