Die Berliner Polizei bereitet sich auf gewaltbereite Demonstrationen am 1. Mai vor – rund 5.000 Polizisten aus mehreren Bundesländern sollen die Sicherheit in der Hauptstadt garantieren. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) rechnet bei den Demonstrationen am 1. Mai in Berlin mit Gewaltbereitschaft.