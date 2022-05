29.04.2022 ( vor 4 Tagen )



In der Zeitschrift „Emma“ erscheint ein offener Brief von Künstlern, Philosophen und Journalisten an In der Zeitschrift „Emma“ erscheint ein offener Brief von Künstlern, Philosophen und Journalisten an Bundeskanzler Scholz. Darin wird er aufgefordert, sich um einen Waffenstillstand zu bemühen, um den 3. Weltkrieg zu verhindern. Das ist ein sympathischer Wunsch, der allerdings von der Realität so weit entfernt ist wie Präsident Putin vom Friedensnobelpreis.Von FOCUS-Online-Experte Thomas Jäger 👓 Vollständige Meldung