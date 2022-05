05.05.2022 ( vor 5 Tagen )



Etwa sieben Prozent der Bevölkerung in Deutschland dürften bisher weder gegen Corona geimpft noch mit dem Virus selbst in Kontakt gekommen sein. Der FDP-Fraktionsführer fordert, Isolationsregeln aufzuheben. 👓 Vollständige Meldung