08.05.2022 ( vor 5 Stunden )

Erst am Freitag wurde Martin Huber von Markus Söder zum Generalsekretär der CSU ernannt. Weil ihm Plagiat bei seiner Doktorarbeit an der LMU München vorgeworfen wird, will er sie erneut prüfen lassen. Ein Forscher sieht Fehler beim Zitieren.