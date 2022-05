11.05.2022 ( vor 6 Stunden )



Die Ampelkoalition hatte ihn erst im November eingeführt: Nun wird der Corona-Krisenstab im Kanzleramt wieder aufgelöst. Deutschland sei "mittlerweile in einer ganz anderen Situation". Der erst im November eingerichtete Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt wird wieder aufgelöst. Mit Blick auf die C Die Ampelkoalition hatte ihn erst im November eingeführt: Nun wird der Corona-Krisenstab im Kanzleramt wieder aufgelöst. Deutschland sei "mittlerweile in einer ganz anderen Situation". Der erst im November eingerichtete Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt wird wieder aufgelöst. Mit Blick auf die C 👓 Vollständige Meldung