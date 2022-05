15.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU am Sonntag mit Abstand stärkste Kraft geworden. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF lag sie mit 35 Prozent deutlich vor der SPD, die auf 27, 5 bis 27, 9 Prozent kam. Die bisherige CDU/FDP-Koalition hat keine Mehrheit mehr.