16.05.2022 ( vor 3 Stunden )

Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen favorisiert Mario Czaja eine schwarz-grüne Koalition aus CDU und Grünen. „Ich sehe es so, dass der Regierungs- und Koalitionsauftrag Richtung Grüne geht“, so der CDU-Generalsekretär. „Ich empfehle der SPD, das Wahlergebnis mit Anstand und Respekt anzunehmen“.