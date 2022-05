Fridays for Future Leipzig 🕊️ Schön Herr @Bundeskanzler , dass Deutschland ganz offiziell den russischen Angriffskrieg gegen die #Ukraine mit fina… https://t.co/3hFrRHjRHB vor 14 Minuten

Lewy Eli Der Mann hat einfach nur Recht und dann die Russen richtig an den Eiern packen. Aber der Schauspieler will ja liebe… https://t.co/4PpCV76KTq vor 21 Minuten

Sandra 🌈💙💛 RT @derspiegel : Der russische Überfall auf die Ukraine treibt die Energiepreise in die Höhe. Das beschert Russland nun zusätzliche Einnahme… vor 47 Minuten

Rene RT @Yuma_Lein: USA will Langstreckenraketen an die Ukraine liefern, womit auch Städte in Russland getroffen werden können. Mit anderen Wo… vor 52 Minuten