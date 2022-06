Mr.M RT @scribannette: Ukraine-Krieg: #Polen fordert Ende von Telefonaten mit #Putin – „Hat jemand so mit Hitler gesprochen?“ https://t.co/d3qJW… vor 3 Minuten pikkolo RT @welt: Polen fordert Ende von Telefonaten mit Putin – „Hat jemand so mit Hitler gesprochen?“ https://t.co/tO3lmy9dOz https://t.co/Q3xwdA… vor 3 Minuten 💉💉💉💉MT das Original 💮 RT @welt: Polen fordert Ende von Telefonaten mit Putin – „Hat jemand so mit Hitler gesprochen?“ https://t.co/tO3lmy9dOz https://t.co/Q3xwdA… vor 4 Minuten Arcangelo RT @welt: Polen fordert Ende von Telefonaten mit Putin – „Hat jemand so mit Hitler gesprochen?“ https://t.co/tO3lmy9dOz https://t.co/Q3xwdA… vor 8 Minuten faktotum69 RT @welt: Polen fordert Ende von Telefonaten mit Putin – „Hat jemand so mit Hitler gesprochen?“ https://t.co/tO3lmy9dOz https://t.co/Q3xwdA… vor 12 Minuten Kurt Rose RT @welt: Polen fordert Ende von Telefonaten mit Putin – „Hat jemand so mit Hitler gesprochen?“ https://t.co/tO3lmy9dOz https://t.co/Q3xwdA… vor 15 Minuten