10.06.2022 ( vor 4 Stunden )



Je länger die Führung in Peking Russland stützt, desto heikler wird das Verhältnis zum Westen. Putin ist ein toxischer Partner, doch am Ende könnte China profitieren. Je länger die Führung in Peking Russland stützt, desto heikler wird das Verhältnis zum Westen. Putin ist ein toxischer Partner, doch am Ende könnte China profitieren. 👓 Vollständige Meldung