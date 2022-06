10.06.2022 ( vor 3 Stunden )



CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen wollen ihren Koalitionsvertrag am 25. Juni auf Parteitagen absegnen lassen. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) soll am 28. Juni vom Landtag wiedergewählt werden. Das teilten CDU und Grüne am Freitag in Düsseldorf mit. 👓 Vollständige Meldung