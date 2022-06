13.06.2022 ( vor 2 Tagen )



Tag 110 seit Kriegsbeginn: Moskau hat angeblich Streubomben in Charkiw eingesetzt. Einem Bericht zufolge soll Scholz in wenigen Tagen mit Draghi und Macron in die Ukraine reisen. Alle Informationen im Newsblog. Selenskyj warnt Scholz : Kein Spagat zwischen Russland und Ukraine versuchen