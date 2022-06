Rückschlag für Putin: Angriff auf russisches Lager – dann folgt enorme Explosion Die Stadt Charkiw scheint offenbar erneut ins Zentrum der russischen Armee zu rücken. Die Angriffe mehren sich. Doch auch die ukrainischen Soldaten können...

t-online.de vor 5 Tagen - Politik





Zwei Tote in Kabul: IS bekennt sich zu Angriff auf Sikh-Tempel Bei einem Angriff auf einen Sikh-Tempel in Kabul kommen am Samstag zwei Menschen ums Leben. Nun ist Gewissheit, was schon vermutet wurde: Der IS steckt hinter...

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt