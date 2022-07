Die FDP will Englisch als zusätzliche Verwaltungssprache einführen. Der Beamtenbund sieht das als "erhebliches Mehr an bürokratischem Aufwand". Der...

FDP will Englisch als zweite Sprache in deutschen Behörden etablieren Mit einem Zehn-Punkte-Programm will die FDP die Zuwanderung von Fachkräften erleichtern. So soll Englisch als zusätzliche Verwaltungssprache Einzug in deutsche...

